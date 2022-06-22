專家：機票價格將續自疫情低點爬升

（法新社杜哈22日電） 專家說，機票價格在COVID-19疫情期間下跌後，在通貨膨脹推升下再度飆漲，這樣的反彈趨勢看來將因環境壓力增強。

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國際航空運輸協會（International Air Transport Association）成員本周聚集杜哈參加年度會議，聚焦機票漲幅將對乘客成長目標造成多大衝擊。

航空業才剛經歷兩年來都載着一排排無人座椅飛越天空的窘境，即使已提供比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前還要低得多的票價。

儘管移動限制措施大致解除，航空業仍處於虧損狀態，乘客可以搶便宜機票旅遊的機會已經結束。

根據聖路易聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Saint Louis），在美國，國內平均機票價格已經上漲，今年5月，票價從2021年10月的202美元（約新台幣6065元）漲到336美元（約新台幣1萬元）。

根據航空分析公司Cirium，歐洲聯盟（EU）的稅前來回票在2020年下跌近20%後，今年4月反彈到跟2019年同月相同的程度。

俄羅斯入侵烏克蘭導致油價上漲，是機票飛漲的最明顯因素。

航空公司估計，燃油價格將佔今年總成本約24%，比去年上漲5個百分點。

機票價格也因為通貨膨脹升高、需求比預期強勁以及勞力短缺而上漲。在已開發市場，通膨率創下了40年來新高。

但聯合航空公司（United Airlines）執行長柯比（Scott Kirby）說，儘管票價趨勢明顯走升，但尚未漲到超過歷史正常程度。

他說，「按實際價值計算，機票價格回到2014年程度…本質上低於2014年之前的每一年」水準。

他說：「因此…我不覺得我們將見到需求毀滅（demand destruction）。」

至於目前強勁的需求趨勢將持續多久，麥肯錫公司（McKinsey & Co）合夥人克瑞希南（Vik Krishnan）持觀望態度。

他說，我們現在看到的一些旅遊，是政府在疫情期間為提振經濟、增加公民可花閑錢所祭出的刺激政策奏效所致。

他說：「排在第一的可支配收入花費為旅遊，這是大家現在在做的事。」但他又說：「這個趨勢會維持多久，仍有待觀察。」

© 2022 AFP