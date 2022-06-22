川普圖推翻大選結果 選務人員稱遭支持者暴力威脅

（法新社華盛頓21日電） 美國州議員和選務工作人員今天描述，在前總統川普企圖推翻2020年總統大選結果並將矛頭指向他們後，他們如何因為川普支持者的暴力威脅而致生活秩序大亂。

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州級選務官員今天對調查2021年元月6日國會遇襲案的聯邦眾議院委員會表示，當時川普支持者羞辱和騷擾他們，有時還出現在他們住家外。大量抨擊性的電話和電子郵件湧入，也癱瘓了亞利桑那州眾議會議長鮑爾斯（Rusty Bowers）辦公室的運轉。

證人在調查委員會今天召開的第4次聽證會上揭露，川普在他敗北的重大搖擺州親自施壓官員。委員會成員本月花費許多時間，列出初步調查發現，顯示川普領導執行多管齊下的陰謀以期推翻開票結果，而此作法最終發展成華府的暴動。

調查委員今天聽取選務人員莫斯（Shaye Moss）的證詞，莫斯和當時同為選務人員的母親弗利曼（Ruby Freeman）被川普及其律師朱利安尼（Rudy Giuliani）誣指，在計票時以滿滿「一箱箱」選票為拜登「作票」。

莫斯是非裔，她說明自己在遭到毫無根據的指控後，如何受到「仇恨」和「種族主義」式的暴力威脅。她說：「我的生活因此陷入混亂，再也不敢遞出名片，也不敢請人幫我轉接電話。」

「我不希望別人知道我的姓名…我不敢去雜貨店，根本哪裡也不敢去。」

鮑爾斯作證時說，他曾「多次」詢問朱利安尼，指控大選結果遭竊取的證據何在？朱利安尼答稱：「我們聽到了許多推測，還沒掌握到證據。」

聽證會上宣讀了川普的聲明，他企圖破壞鮑爾斯的可信度。川普在聲明中稱鮑爾斯是「虛有其名」的共和黨員；並指鮑爾斯曾告訴他，選舉出現舞弊，他其實在亞利桑那州勝選。

鮑爾斯則表示，川普這兩種說法都非事實。

© 2022 AFP