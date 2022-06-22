美國槍枝暴力猖獗 參議員將推跨黨派重大立法

（法新社華盛頓21日電） 美國槍枝暴力猖獗，參議員將推動跨黨派的重大立法，即便涵蓋範圍不廣，但已被視為近代一項重要個槍枝管製法案。

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這個跨黨派團體已為這項立法的措辭努力數周，他們表示，有信心將獲得足夠支持，在參院闖關成功，最快可在下周由總統拜登簽署成為法律。

儘管提案針對範圍有限，無法達到拜登要求的改革，例如全面禁止突擊步槍，民主黨談判代表、參議員墨菲（Chris Murphy）仍讚揚這是「近30年來最重要的反槍枝暴力法案」。

他推文說：「這項法案將拯救數以千計的人命。」

參議員不斷與時間賽跑，他們備感壓力，也意識到任何延誤都可能讓憾事重演。德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學和紐約州水牛城（Buffalo）一家超市上個月發生槍擊案，分別造成19名學童和10名非裔美籍人士喪命。

美國最近一次通過重要聯邦槍枝管制立法是在1994年，禁止民間生產、擁有和進口半自動攻擊性武器與大容量子彈夾。這項法案在通過的10年後到期，儘管槍枝暴力事件不斷增加，卻遲遲未見積極改革。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中說：「這項獲兩黨支持的槍枝安全法案正取得進展，並將挽救無數生命，雖然這不能滿足我們所想要的一切，但卻是迫切需要的一項立法。」

這個跨黨派的參議員小組12日商定一項架構，其中包括加強對21歲以下買家進行背景調查，並分別為心理健康和校園安全計畫提供110億美元及20億美元資金。

這項立法的藍圖也呼籲挹注資金，以激勵各州實施「紅旗法」（Red Flag Laws），讓那些被視為威脅的人無法擁槍。

© 2022 AFP