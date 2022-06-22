記者哈紹吉遇害後 沙烏地王儲首次出訪土耳其

（法新社安卡拉22日電） 沙烏地阿拉伯實質領袖穆罕默德．沙爾曼今天將訪問土耳其，這是異議記者哈紹吉2018年在沙國駐土耳其伊斯坦堡總領事館遇害後，他擺脫國際孤立的第一步。

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沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）將和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在安卡拉會談，一個月後美國總統拜登（Joe Biden）也將造訪沙烏地首都利雅德，在區域峰會中聚焦討論俄烏戰爭造成的能源危機。

艾爾段決定恢復與他最大競爭對手之一沙國的關係，很大程度上是因為經濟和貿易因素。

土耳其民眾的生活水準每況愈下，一年後的大選對執政長達20年的艾爾段勢必是最嚴峻挑戰之一。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，艾爾段政府擠牙膏般慢慢釋出謀殺案細節，令沙烏地王儲臉上無光。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）說：「我認為這可能是近十年來，對安卡拉當局來說最重要的外國領導人訪問之一。」

「艾爾段只在乎艾爾段，他只在乎勝選，我認為他已經決定拋下自尊。」

卡加泰表示，穆罕默德．沙爾曼也會設法看看，他能否在世界強權與沙國世仇伊朗商討達成新核子協議之前獲得更廣泛的支持。

土耳其與沙烏地的和解始於4月伊斯坦堡法院的一項裁定，該裁定中止針對涉及哈紹吉命案26名嫌犯的缺席審判，並將此案移交給利雅德當局。

美國情報官員已經判定，穆罕默德．沙爾曼批准針對哈紹吉的陰謀，但利雅德當局否認這種說法。

伊斯坦堡法院裁決引起哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）強烈抗議，但這為3個星期後艾爾段訪問沙國鋪平了道路。

© 2022 AFP