俄羅斯恐斷供天然氣 引發德國核電廠延役辯論

（法新社法蘭克福23日電） 德國政府經濟顧問葛林姆今天表示，德國應該延長國內核電廠服役年限，以避免發生「極端狀況」，而俄羅斯一旦停止供應天然氣，恐導致德國經濟萎縮12%。

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德國政府經濟顧問委員會委員葛林姆（Veronika Grimm）告訴馮克（Funke）媒體集團，境內目前還在運作的核子反應爐延長服役年限或許可以「提供一些喘息空間」。

日本2011年發生福島核災事件後，德國決定分階段廢除核電，國內最後3座核電廠將於今年底除役。

葛林姆指出，在極端情況下，倘若俄羅斯斷供天然氣，德國經濟恐萎縮達12%。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則是在21日告訴「慕尼黑水星報」（Muenchener Merkur），讓這些電廠繼續運轉「行不通」。

保守派的巴伐利亞邦總理索德（Markus Soeder）也推動核電廠延役，他在本周表示，此舉「當然」有可能。

但德國能源公司、經營目前服役中3座核電廠之一的萊茵集團（RWE）老闆告訴德國「世界報」（Die Welt），現在「太遲了」。

他說，除了安全問題外，燃料棒取得的問題也是這些核電廠今年底之後能否營運的障礙。

© 2022 AFP