美最高院裁定人民有權在公共場所攜槍 拜登批評

（法新社華盛頓23日電） 美國聯邦最高法院今天裁定，人民享有在公共場所攜帶手槍的基本權利，總統拜登批評這麼做違背常識。目前美國槍枝暴力問題激增，法院這項裁定將對各州與城市帶來深遠影響。

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最高法院以6比3裁定紐約州一項存在超過一世紀的法律違憲，此法規定民眾需證明有合法自衛需求或「正當理由」，才能獲得攜帶手槍出家門的許可。

加州等其他幾個州也有類似法律，最高法院的裁定將約束這些州限制人民在公共場所攜槍的能力。

民主黨籍總統拜登（Joe Biden）痛斥這項決定，稱它「違背常識」，還說美國社會必須加強而非減少行動來保護同胞，「呼籲全美人民就槍枝安全問題發聲」。

美國5月發生兩起駭人大型槍案後，限制槍枝的呼聲湧現。儘管如此，最高法院仍支持憲法保障人民擁槍和攜槍權的看法。

這是最高法院十多年來首度對憲法第二修正案重要案件作出裁定。2008年，最高院曾裁定美國人民有權在家保有槍枝以供自衛。

遊說團體「全國步槍協會」（National Rifle Association）連同兩名被拒絕給予槍枝許可的紐約人提出本案，如今協會獲得重大勝利。

協會執行副總裁拉皮耶（Wayne LaPierre）在聲明中表示：「今天的裁定是個分水嶺，全美善良的男男女女贏了，這是協會帶頭奮戰數十年的成果。」

「自衛權以及捍衛家人與摯愛的權利，不應被限制在家。」

紐約州長侯可（Kathy Hochul）形容這是「黑暗的一天」；加州州長紐松（Gavin Newsom）痛批這項決定「可恥」。

侯可表示：「在全國反思槍枝暴力的時刻，紐約州限制隱蔽攜槍者的法律，被最高法院魯莽裁定違憲，令人無法接受。」

保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）主筆主要意見書，其他5名保守派大法官也認定此法違憲。

湯瑪斯表示，紐約州的法律讓「有普通自衛需求的守法公民，無法行使第二修正案中在公共場所保有或攜帶武器自衛的權利」，故認定紐約州的許可制度違憲。

© 2022 AFP