阿富汗強震倖存者瓦礫堆徒手挖親人

（法新社阿富汗夏拉納23日電） 阿富汗東部昨天凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。沒有國際援助的情況下，救援人員和倖存者今天在大雨中徒手挖掘仍埋在石塊下的同胞。

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阿富汗東部偏遠地區昨天發生規模5.9地震，不僅手機基地台和電線倒塌，也引發落石和泥流阻斷了山區道路。

災情嚴重的巴克迪卡省（Paktika）資訊部門首長今天告訴法新社：「網絡不暢通的情況下，要從現場獲取資訊非常困難。」他表示無法立即更新死亡人數，「加上昨晚大雨引發洪水…很難進到災區」。

由於缺乏重型設備，救援人員只能赤手空拳地在瓦礫堆中搜尋。

一位自稱哈奇穆拉（Hakimullah）的倖存者說：「我們請求阿富汗當局者和全國挺身而出幫助我們，我們一無所有，一無所有，連個帳篷也沒有。」

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫（Ramiz Alakbarov）告訴記者，可能有近2000戶民宅被毀，這在一個平均家庭人數超過20人的地區，是個巨大的數字。

在巴克迪卡（Paktika）首府一間醫院內，一名居民在病床上告訴法新社：「我家有7人一間房、5人一間、4人一間、以及3人一間，他們全都死了。」「我無法再說下去，我的心無法承受。」

醫院院長威爾（Mohammad Yahya Wiar）告訴法新社：「我的國家很窮又欠缺資源，這是個人道危機，就像是海嘯一樣。」

倖存者迅速地為包括兒童和嬰兒在內的死者打理、準備安葬。官員們擔心未來幾天死亡人數還會飆升。

依照伊斯蘭傳統，死者必須面向聖地麥加（Mecca）的方向安葬。根據塔利班（Taliban）政府發布的影片顯示，由於死亡人數太多，某座村莊村民索性挖了一大條長溝來埋葬死者。

在巴克迪卡省受災最嚴重的加揚地區（Gayan），村民站在那曾經是「家」的泥磚上，其他人小心翼翼地穿過泥濘小巷，抓住露出屋樑的斷垣殘壁好往前走。

近來發生在阿富汗最嚴重的地震是1998年5月，在東北部的塔喀省（Takhar）和巴達克珊省（Badakhshan）總計奪走5000條人命。

© 2022 AFP