俄羅斯減少天然氣供應量 德國提高警戒層級

（法新社法蘭克福23日電） 俄羅斯削減對德國的天然氣供應後，德國今天升高緊急計畫的警戒層級，距離實施天然氣配給制又更近一步。

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德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在記者會上說：「天然氣現在是德國的稀缺商品。」

哈柏克說，俄羅斯把天然氣當作對付德國的「武器」，以報復西方在莫斯科揮軍入侵烏克蘭後向基輔提供支援，目的是要「破壞」歐洲團結。

德國稱俄羅斯限制天然氣供應是有政治動機，克里姆林宮今天說這樣的講法很「奇怪」。

跟許多其他歐洲國家一樣，德國也高度依賴俄羅斯的能源進口，以滿足國內需求。

德國調高至「警戒」等級，即緊急計畫3階段中的第2階段，距離最後階段又更近一步；一旦調高到最後階段，歐洲最大經濟體德國將實行天然氣配給制。

哈柏克說，提高警戒層級反映了「天然氣供應情況嚴重惡化」。他說：「如果我們現在無所作為，情況將會變得更糟。」

能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上周將經由北溪天然氣管線（Nord Stream）輸往德國的天然氣供應量削減60%，把實施新限制歸咎於遲遲未進行維修。

然而，德國駁斥俄羅斯天然氣工業公司以技術為由限制供氣的說法，稱此舉是「政治決定」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，做出限制供應量的決定「沒有雙重意涵」。

他說：「我們的德國夥伴很了解管線技術服務周期，稱這是政治決定很奇怪。」

最近幾周，俄羅斯天然氣工業公司停止向一些歐洲國家輸送天然氣，包括波蘭、保加利亞、芬蘭與荷蘭。

哈柏克說，德國的天然氣供應「保住了」，但還是需要採取行動，提前為冬季做準備。

為了降低天然氣供應減少的風險，德國政府要求在12月初之前，將天然氣儲存設施的儲量提高到90%。

目前，德國的天然氣儲量接近60%，比前幾年的平均值高。

法國政府今天也表示，將在秋季前填補天然氣儲量，同樣也在為俄羅斯供應量減少做準備。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）宣布，法國也將興建新的浮動式接收站，接收更多由船隻運送的液化天然氣。

法國能源轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）之後告訴BFM財經新聞電視台（BFM Business TV）：「沒有俄羅斯天然氣，我們也能活下去。」

她又說，這取決於浮動式接收站能否如同預期開始運作，以及法國是否填補了戰略儲量。

同時，歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）說，將向摩爾多瓦出借3億歐元，用來購買天氣然。

© 2022 AFP