巴爾幹國家多年進不了歐盟 建議烏克蘭別抱幻想

（法新社布魯塞爾23日電） 歐洲聯盟今天決定讓烏克蘭和摩爾多瓦成為正式加盟候選國，這凸顯了巴爾幹國家取得候選國身分多年卻遲遲未能入盟的處境，心懷不滿的巴爾幹領袖為此抨擊歐盟。

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阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）歡迎烏克蘭成為候選國，但也警告不該對程序進展速度抱有任何不合理的期望。

拉瑪在歐盟與西巴爾幹國家舉行的峰會上說：「如果我沒算錯，北馬其頓當了17年候選國，阿爾巴尼亞8年；所以，歡迎烏克蘭。」

「給予烏克蘭（候選國）身分是好事。但我希望烏克蘭人民不要抱有太多幻想。」

俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭，數天後，烏國就申請成為歐盟候選國，以鞏固自己在歐洲的地位。歐盟領袖今天同意讓烏克蘭及鄰國摩爾多瓦成為候選國，展現對烏國的支持。

巴爾幹國家對於申請加入歐盟的案子停滯不前而深感挫折；保加利亞基於與北馬其頓的糾紛，一直阻擋歐盟與阿爾巴尼亞和北馬其頓展開談判。

拉瑪說：「北約成員國保加利亞在歐洲後院酣戰之際，綁架了另外兩個北約國家，也就是阿爾巴尼亞和北馬其頓，而其他26個（歐盟）國家干坐着表現出可怕的無能，真是丟人。」

拉瑪和北馬其頓、塞爾維亞領袖原本揚言抵制這場歐盟會議，以抗議加盟案遲無進展，但最終還是決定出席。

北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）說：「現在問題很大，嚴重打擊到歐盟的可信度。我們正浪費寶貴的時間，而我們已經沒有時間了。現在是歐盟兌現承諾的時候了。」

歐盟國家一直力促保加利亞接受一項折衷協議以處理與北馬其頓長期以來的歷史和文化糾葛，好讓加盟談判順利展開。但保加利亞的親歐政府昨天在不信任投票中垮台，使得未來更難以預料。 保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）在布魯塞爾說，他希望保加利亞國會議員能於24日做出決定來打破僵局。但他也講明，保加利亞不一定會放棄阻止北馬其頓加入歐盟的談判。 他說：「在國會做出決定前，我個人或政府都不能改變保加利亞的立場。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「西巴爾幹國家及公民為了成為歐盟成員國的願景，等了近20年。在我看來，讓承諾變得可信，這一點至關重要。」

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，歐盟和西巴爾幹國家領袖進行會談，兩造在會談中都有意願重啟西巴爾幹國家加盟程序。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）說，保加利亞的阻擋「真的很不公平」，但他也強調，巴爾幹地區無論如何都必須自己努力前進。他說：「我只希望我們大家都能克服這些困難。」

歐盟擔心，巴爾幹國家的加盟談判若無進展，可能促使這個地區向俄羅斯和中國靠攏。

© 2022 AFP