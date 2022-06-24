美西岸加州、俄勒岡州和華盛頓州誓言捍衛墮胎權

（法新社洛杉磯24日電） 美國最高法院今天推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決、終結墮胎權憲法保障後，加州、俄勒岡州和華盛頓州等西岸3州共同發表聯合承諾，捍衛墮胎權。

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這份聲明指出，「加州、俄勒岡州和華盛頓州州長今天發表多州承諾（Multi-State Commitment），捍衛墮胎和避孕藥等生育保健的權利，並承諾保護家長和醫生對抗其他州將其墮胎禁令灌輸至我們幾州的做法。」 上述民主黨佔多數的美國3州今天發布影片訊息表示，這麼做是要強調西岸將「維持為一個生育保健可以獲得並受到保護之處」。 加州、俄勒岡州和華盛頓州近幾年在立法上取得長足進展，目的在體現選擇墮胎的權利。 今天宣布的承諾包括，阻止地方執法機構與墮胎被定罪州的警察在相關案件上合作，以及禁止將任何因合法墮胎而被當局通緝的人引渡到州外。 1973年，美國最高法院以7票對2票做出畫時代「羅訴韋德案」裁決後，美國女性在懷孕期三階段（trimester）第一階段內墮胎的權利才在全國受到保護。

不過時至今日，美國最高法院以5票贊成、4票反對，推翻這項裁決。（譯者：徐睿承）

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