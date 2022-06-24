金磚五國峰會閉幕 呼籲俄烏進行對話

（法新社北京24日電） 具影響力的新興市場國家集團金磚五國（BRICS）今天結束為期2天領袖峰會。在成員國之一俄羅斯對烏克蘭開戰之際，金磚五國在峰會結束時表示，它們支持莫斯科與基輔進行對話。

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金磚五國除了俄羅斯和本次視訊峰會主辦國中國，還包括巴西、印度和南非等3國。它們的人口合計佔全球的4成多，經濟規模佔全球GDP的近1/4。

其中中國、印度和南非在聯合國（UN）譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案投票時棄權，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）則在這次峰會中鼓勵其他四國反制西方國家。

金磚五國昨天晚間發布宣言表示，它們「支持俄羅斯與烏克蘭之間對話」，但此外並未提出一條結束戰爭的途徑。

金磚五國還說，它們「討論了對烏克蘭境內外人道局勢的關切」，並支持國際機構「提供人道援助」。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，美國和歐洲已對俄國祭出大量制裁措施。但中國和印度則一再試圖避免捲入衝突，唯恐損害各自與莫斯科之間堅強的軍事和商業連結。

南非是少數在非洲大陸之外發揮外交影響力的非洲國家之一，它同樣拒絕譴責俄羅斯，以保護重要的經濟聯繫。

中國和俄羅斯還宣傳彼此合作「無上限」，中國國家主席習近平上周並致電蒲亭，表達在「主權和安全」議題上的支持。

蒲亭昨天呼籲金磚五國領袖攜手合作反制西方的「自私行為」，並且推動「真正的政府間關係多極體系」。

習近平則在22日峰會前夕表示，「烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘」，並稱制裁是「迴旋鏢」與「雙刃劍」。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

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