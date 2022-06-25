墮胎權遭推翻 美國正反陣營聚焦下一步

（法新社華盛頓24日電） 美國最高法院今天推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定後，支持和反對陣營兩樣情，同時關注下一步的發展。

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在美國最高法院前，一台機器吹出泡泡，派對音樂響起，一群笑容滿面的年輕女性雀躍歡呼，有人高喊「我們贏了」，反墮胎人士手持的標語寫着1973-2022年，象徵墮胎權在美國的壽命已盡。

18歲的學生蒙哥馬利（Faith Montgomery）表示：「我對羅訴韋德案裁定被推翻感到超級開心又興奮。這是女權主義的新時代。」

就在幾步之外，支持墮胎權的示威活動充滿了憤怒、懷疑的氣氛，群眾不服最高法院的裁定，誓言繼續抗戰。

63歲的婦女森科維茲（Amy Senkowicz）來自佛羅里達州，育有3子。她說：「在過去，女性為了要流產，拿衣架（插進下體）之類任何瘋狂的事情都有傳出過，而今我們將再次回到那個時代。」

加州的民主黨籍聯邦眾議員賈可布斯（Sara Jacobs）告訴法新社：「這讓我們回到以前的時代，我的權利將比我母親和祖母的更少。我很憤怒。」

隨着墮胎權爭議持續延燒，正反陣營緊盯下一步發展。

24歲的魯利斯（Anna Lulis）是反墮胎組織「美國學生支持生命」（Students for Life of America）成員，她表示反墮胎運動人士已開始進行下一步的宣傳。

她說，他們會「通知我們大家狀況，也會到各州，尤其是推動激進支持墮胎法的州」。

最高法院的裁定為各州限制或禁止墮胎開啟大門，但並未阻止各州允許進行墮胎手術。

魯利斯指出，今天裁定出爐後，服藥墮胎案例將會增加，並說她的團隊將確保「背後沒有違法行為」，「我們的目標是徹底廢除墮胎」。

墮胎支持者也在關注接下來局勢發展，尤其是11月將舉行期中選舉，攸關民主黨在國會兩院的控制權。

森科維茲表示：「要讓一切恢復原狀，將是一場漫長的抗戰。」

49歲的博伯格（Kim Boberg）說：「接下來呢？輪到事後避孕藥嗎？還是避孕？到底要剝奪多少權利才夠？」

© 2022 AFP