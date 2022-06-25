至今發現最深沉船 美軍羅伯茲號水下近7千公尺尋獲

（法新社馬尼拉25日電） 美國探勘隊表示，二次世界大戰期間沈沒的美國海軍「羅伯茲號」驅逐艦，已在菲律賓外海水深將近7000公尺處尋獲，是目前所尋獲沈沒海中最深的船艦。

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羅伯茲號（USS Samuel B Roberts）1944年10月25日在菲律賓中部薩馬島（Samar）外海的戰鬥中沈沒，當時美軍與日軍作戰，期能收復在日軍佔領下的殖民地菲律賓。

德州卡拉丹海洋科學探測公司（Caladan Oceanic）表示，一個載人潛水器在本月8天期間內多次下潛，對羅伯茲號的破舊艦體進行影片拍攝、照相以及探勘，拍到了艦上的3管魚雷發射器以及炮座。

駕駛潛水器的卡拉丹公司創辦人韋斯柯沃（Victor Vescovo）在推特發文說：「船艦躺在海平面以下6895公尺處，是至今所發現和探勘過最深的船艦。」

「這艘小驅逐艦對上了日軍最精銳的艦隊，一直戰到最後。」

根據美國海軍的紀錄，羅伯茲號上的官兵在沈船後「漂浮海上等待救援將近3天，許多生還者後來因為傷勢過重或遭鯊魚攻擊而身亡」。艦上224名官兵中，有89人陣亡。 羅伯茲號是在1944年10月25日會戰中沈沒的4艘美國軍艦之一。

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