不滿墮胎憲法保障遭推翻 美民眾連續第2天怒吼

（法新社華盛頓25日電） 全美各地墮胎權支持者今天連續第2天走上街頭，抗議美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）的歷史性裁決。

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在華府，抗議行動持續至入夜後，美國最高法院安全圍欄外的街道今天再度出現數千群眾，手持着標語高喊「對女性的戰爭，誰會是下一個？」以及「沒有子宮，沒有意見」。

主修政治學的19歲大學生史塔格（Mia Stagner）說：「昨天發生的事實在莫名其妙，噁心至極。」她說：「被迫當媽不應該是任何一個女性所應承受之事。」

遠從新澤西州前來的57歲民眾凱勒（Carolyn Keller）表示，最高法院的決定讓她怒不可遏。她警告說：「他們先拿女性開刀，接下來要遭殃的就是LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）人士和避孕。」

但持反對立場的一方態度依舊堅定。克雷文（Savannah Craven）告訴法新社說：「墮胎並非個人選擇，這涉及到兩個人，當事關另一人性命時，個人選擇就已不再存在。」

昨天，密蘇里州成為第一個禁止墮胎的州，無論是強暴或亂倫懷孕都無例外。今天一早，阿拉巴馬州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州、南達科他州和猶他州也都跟進。

多個民主黨主政的州在預料墮胎需求將上升情況下，已加強因應作為，當中加州、俄勒岡州、華盛頓州發布聯合承諾，將捍衛墮胎管道。

© 2022 AFP