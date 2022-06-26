主辦國協峰會人權紀錄遭質疑 盧安達總統大力辯駁

（法新社盧安達首都基加利25日電） 在盧安達舉行的大英國協政府領袖會議今天閉幕，地主國人權和政治自由方面的紀錄在會議期間遭到嚴格檢視，總統卡加米在會後強力反駁外界批評。 在盧安達首都基加利（Kigali）舉辦的大英國協（Commonwealth）政府領袖會議，這次還歡迎法語系的西非國家多哥（Togo）和加彭（Gabon）兩個新成員加入，但這兩個國家實際上和英國在歷史上並沒有太多連結。 在盧安達舉辦這次會議的決定遭到人權監督團體的嚴厲批評，他們指責大英國協各國領袖對盧安達鎮壓、監禁反對派人士的情況視而不見。 自盧安達1994年發生種族滅絕的大屠殺以來，一直是實際掌權者的卡加米（Paul Kagame）告訴記者，他為該國的紀錄感到自豪，且不容外人訓斥。

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卡加米在近30分鐘慷慨激昂的談話中說：「就價值觀而言，我們不需要英國廣播公司（BBC）或任何人給的一切教訓。」

他在會議的閉幕記者會上說：「我想向你保證，沒有任何人...比我們在盧安達這裡更重視這些價值。」

在英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）和約30位各國領導人出席開會前，人權組織就警告說，基加利的街道看起來光鮮亮麗，其實是為了給造訪者留下好的印象，事先把無家可歸的遊民和兒童給清空了。 23個民間社會團體在一封公開信中表示，盧安達存在「恐怖的氛圍」，並敦促大英國協各國領導人切莫放過卡加米，以免影響大英國協的威望。 那些組織表示，卡加米政府曾主導鎮壓集會權利、強迫人失蹤、任意拘禁、實施酷刑以及法外處決等情事。 卡加米否認有關其政府拘留反對派人士的說法，並稱一些批評他最兇的人都因為獲總統赦免而由監獄釋放。

他說：「盧安達沒有不該被監禁的人在獄中，因為我們有一個真正有效而公平的司法體系。」

© 2022 AFP