北頓內茨克淪陷 烏情報總局局長：退至周邊高地再戰

（法新社基輔25日電） 俄羅斯與烏克蘭當局今天表示，俄軍已完全掌控烏東城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），這是烏克蘭歷經數周來最血腥戰鬥後，基輔一個多月來最重大的戰場挫敗。

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北頓內茨克原本人口超過10萬人，現在已淪為一片廢墟。

俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊已經完全掌控北頓內茨克和附近城鎮博里夫西克（Borivske）。

烏克蘭稱撤離北頓內茨克是「戰術性撤退」，未來將從北頓涅茨河（Siverskyi Donets）對岸地勢較高的利西昌斯克（Lysychansk）繼續作戰。親俄分離主義者則說，俄羅斯軍隊現在正在攻打利西昌斯克。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）表示：「這座城市現在被俄羅斯完全佔領，他們正試圖建立自己的秩序。」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）則告訴路透社，烏克蘭正在進行「戰術重組」，將部隊撤出北頓內茨克。

「俄羅斯正在使用…他們在馬立波的策略：把這座城市從地球表面消滅，鑒於這種情況，在廢墟和開闊的田野中進行防禦不再可能，因此烏克蘭軍隊正在轉往高地，繼續防禦行動。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言收復所有淪陷城市，但也坦承心情大受影響。他說：「我們不知道會持續多久，還要遭受多少重創、失敗，要努力多久才能看到勝利曙光。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

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