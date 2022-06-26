燃料和生活開銷漲 厄瓜多總統面臨國會不信任投票

（法新社厄瓜多首都基多25日電） 厄瓜多燃料和生活開銷飆漲，原住民團體為此發起全國性示威活動，且時而演變成暴力衝突，國會今天為此就總統拉梭的不信任案舉行聽證會。

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反對派國會議員召開這場聽證會，調查他們所謂拉梭（Guillermo Lasso）在「嚴重政治危機和內部騷亂」中扮演的角色。在這13天的示威中，已有6名平民喪生，數十人受傷。

厄瓜多國會將進行投票，決定是否罷免一年前成為總統的保守派前銀行家拉梭，他確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，正在自我隔離。

不信任案是由左翼「希望聯盟」（Union for Hope）47名反對派議員所推動，拉梭在聽證會上將有機會於辯論中陳述自己的意見。

厄瓜多國會共137席，其中以反對派佔多數，不信任案要獲得通過，必須有92名議員投下贊成票。國會的推特（Twitter）帳號寫道，137名國會議員中有135人參與聽證會。

辯論結束後，議員將有72小時的時間，做出將採取何種行動的決定。

如果他們投票推翻拉梭，副總統波雷洛（Alfredo Borrero）將暫時掌權，並舉行新的總統和國會選舉。

在國會進行不信任案辯論的同時，估計有1萬4000名抗議者參加全國性示威活動，抗議疫情打擊下的經濟困境。

示威群眾主要聚集在厄瓜多首都基多，約有一萬人參與，其中大多來自全國其他地區，他們手拿棍棒和盾牌，高舉標語，每天遊行抗議，高呼「拉梭下台」。

厄瓜多政府日前宣布24個省中的6個省進入緊急狀態，以降低這場抗議的規模與衝突。根據總統府發布的政令，拉梭今天宣布解除在國內實施的緊急狀態。

© 2022 AFP