通膨引爆罷工 英國鐵路癱瘓歐洲航空大亂

（法新社倫敦25日電） 通膨飆升導致全球各地陸續出現罷工潮，英國鐵路系統今天再次瀕臨全面癱瘓，歐洲航班也因旅遊業罷工而大亂。

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英國成千上萬的鐵路員工針對薪資、工作保障舉行最新一場全日罷工行動，讓21日、23日已受到類似罷工影響的人，周末計畫再度受挫。

英國鐵路今天僅提供約1/5的運輸服務量能，且時段大幅縮減。仍開的車次中，最早一班發車的時間比平常晚了許多，且下午6時30分就收班。

倫敦地鐵工會（RMT）表示，薪資成長速度追不上物價漲幅，本周這幾場罷工行動是必要的。英國通膨已攀抵40年高點，且有可能將進一步飆升。

工會同時希望撤銷強制裁員的威脅。

倫敦地鐵工會秘書長林奇（Mick Lynch）表示，工會成員「是在為所有試着爭取加薪、爭取工作保障的勞工挺身而出」。

英國鐵路網公司（Network Rail）執行長海恩斯（Andrew Haines）則說：「很不幸地，倫敦地鐵工會決定再次發動不必要的1日罷工行動，這意味着乘客今天得再次受苦。」

英國與歐洲大部分的地區都在經歷通膨飆升、經濟成長停滯的困擾，推升歐洲全境夏季大罷工的可能性。

愛爾蘭廉航瑞恩航空（Ryanair）的員工今天在西班牙、義大利、法國、葡萄牙、比利時發動罷工。

葡萄牙里斯本（Lisbon）到比利時布魯塞爾（Brussels）的兩個航班因此被迫取消；西班牙工會聯合會（USO）表示，已有6個地點的75個航班受到影響。

西班牙工會聯合會同時針對罷工人員的工作遭摩洛哥勞工所取代一事，發聲譴責，說這樣的策略違反勞工罷工權，實屬違法行為。

在比利時，這次的罷工意味着今天只有41%的瑞恩航空班機飛離布魯塞爾附近的沙勒羅瓦（Charleroi）機場。機場發言人表示，24日以來，該航空已取消了127個航班。

比利時的情況同時因為布魯塞爾航空（Brussels Airlines）員工也在罷工而更加複雜。布魯塞爾航空發動3天的罷工行動於今天落幕，自23日以來已取消了60%（約300個）的航班。

瑞恩航空今天在法國的航班也被取消。法國航空從業人員工會（SNPNC）代表穆格斯（Damien Mourgues）表示，空姐空少的罷工行動，導致80個航班有36個遭取消。

至於明天，法國波爾多（Bordeaux）和馬賽（Marseille）的機場還將分別取消9個和12個的航班。

© 2022 AFP