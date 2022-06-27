原住民抗議燃料飆漲 厄瓜多總統宣布下調油價

（法新社基多26日電） 厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）今天宣布，將下調燃油價格。油價飆漲引發數周的示威活動，但拉梭宣布的降幅遠不及抗議者的要求。

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拉梭在廣播演說中表示：「我已決定將每加侖汽油價格調降10美分，柴油價格也調降10美分。」

實力強大的厄瓜多原住民聯盟（Conaie）從6月13日以來封鎖各地的道路，並佔領油井，他們要求汽油和柴油價格分別調降45美分和40美分。

厄瓜多能源部今天稍早警告，石油生產已來到「危急」狀態，如果抗議活動和路障封鎖繼續下去，可能會在48小時內完全停產。

這項也抗議生活成本上揚的示威活動癱瘓厄瓜多交通，在這個石油資源豐富國家的24個省中，有19個省遭設置路障。

能源部發布聲明表示：「今天的資料顯示，（石油）產量下降50%以上。」抗議活動前每天產量約為52萬桶。

厄瓜多的經濟高度依賴石油收入，2022年前4個月所生產石油有65%出口。

根據估計，已有1萬4000名抗議者參加這起全國性的示威活動，大部分示威活動發生在基多。

物價飆升的厄瓜多首都基多已傳出物資短缺。

根據各種消息來源，警方和示威者間的暴力衝突已造成5人死亡，約有500人受傷。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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