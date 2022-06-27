核談判有望恢復前夕 伊朗試射衛星運載火箭

（法新社德黑蘭26日電） 伊朗國防部今天表示，他們成功進行一枚衛星運載火箭的二度試射。伊朗選在外界預期核子談判有望復談前夕試射，恐為核談判蒙上陰霾。

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官方的伊朗通訊社（IRNA）引述國防部太空司發言人侯西尼（Ahmad Hosseini）說：「聖駒（Zoljanah）衛星運載火箭的二度試射，是為達成原訂研究計畫。」

伊朗國防部去年2月宣布試射新式的聖駒衛星運載火箭，但未提供試射結果的細節。

當時侯西尼只說火箭有兩節固體燃料和一節液體燃料推進器，火箭純供「研究用途」；侯西尼表示聖駒火箭能將衛星送達500公里高度的地球軌道，最大酬載為220公斤。

另有伊朗媒體引述侯西尼指出，今天試射的火箭有搭載一枚亞軌道衛星，這次試射取得的數據將供第3次試射之用。伊朗官方電視台播放的畫面顯示發射似無問題，但無法確認整個試射是否成功。

固體燃料火箭能靠機動載具發射，純固體燃料火箭通常讓人聯想到彈道飛彈系統。

伊朗堅稱他們的太空計畫僅供民用與防衛，既不違反2015年與列強達成的核子協議，也不違反所有其他國際協定。

西方國家擔心搭載與發射衛星相關係統能轉供軍用，讓彈道飛彈具備搭載核彈頭能力。

伊朗2020年4月曾成功將自家首枚衛星送入軌道，引來華府嚴厲反彈。

© 2022 AFP