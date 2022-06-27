芬蘭、瑞典就加入北約與土耳其協商 本周料難出現突破

（法新社赫爾辛基27日電） 芬蘭和瑞典領導人明天將在北大西洋公約組織峰會開始時，與土耳其領袖討論兩國加入北約的問題。消息人士稱，由於安卡拉希望「慢慢談」，相關問題本周料難出現突破。

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法新社報導，芬蘭總統府發布推文宣布：「總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）明天將在西班牙馬德里會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson），以及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。」

總統府還說，在上述會議之前，芬蘭、瑞典和土耳其官員「今天將在布魯塞爾參加北約主持的一輪會談」。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，促使芬蘭、瑞典放棄數十年來的軍事不結盟政策，於5月申請加入北約。不過，由於土耳其反對，這兩國聯合申請成員國資格的進程已被迫延後。

安卡拉指責芬蘭和瑞典為庫德族「恐怖分子」提供避風港，數十年來這些武裝分子的叛亂行動已奪走數萬條人命。土國領導人還呼籲這兩國解除2019年因安卡拉在敘利亞軍事行動而對土國實施的武器禁運。

路透社則引述4名消息人士說法報導，事實上，土國根本無意遵守外國盟友制定的協商期限，反而準備長期阻擋芬蘭、瑞典加入北約，必要時甚至可堅持數個月，以迫使這兩國同意取消武器禁運，並協助打擊庫德族武裝分子。

一名消息人士指出，根據北約與三方官員本月交換的草案內容，土國特別要求瑞典引渡目前在該國的部分庫德族好戰份子，這也成為協商重大障礙。

目前官員尚未排除三方在最後一刻達成協議的可能性，但土國總統府發言人、總統首席外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）上周重申，安卡拉正在等待具有約束力的行動，且也不會將本次峰會視為對芬蘭和瑞典的談判期限。

據報導，儘管受到總統的非正統經濟政策影響，土耳其通貨膨脹率飆升、貨幣重貶，但艾爾段的強硬態度已讓他的民調支持度開始反彈。

© 2022 AFP