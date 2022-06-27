赴烏參戰返國療傷面臨刑責 韓網紅：不伸援是犯罪

（法新社首爾27日電） 志願至烏克蘭作戰的韓國YouTuber李根大尉返國療傷，但因赴烏違反護照法而面臨刑期罰款，他接受法新社訪問時表示，不運用他的技能提供協助才是「犯罪」。

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曾在韓國特種部隊服役的李根大尉（Ken Rhee）在烏克蘭總統澤倫斯基3月初疾呼全球有志之士加入協助對抗俄羅斯後，在烏克蘭駐首爾大使館登記從軍。

由於韓國禁止公民前往烏克蘭，李根大尉赴烏參戰違反了護照法。李根大尉在烏克蘭帶領一項特勤巡邏任務時跌倒受傷，返國療傷，下機後發現有15名員警等着他。

李根大尉的YouTube頻道有70萬名粉絲，他把在烏克蘭經歷上傳社群網站Instagram。李根大尉說，他不後悔。

他告訴法新社：「你走在沙灘上，看到告示牌上寫着『禁止游泳』，但你看到有人溺水。這時不伸出援手是犯罪。我是這樣看待的。」

李根大尉生於韓國，但在美國長大，就讀美國維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute），原本打算加入美國海軍海豹部隊，但他的「愛國」父親說服他返國從軍。

他服役7年，接受美國和韓國海豹部隊訓練，曾在索馬利亞和伊拉克戰區從事多項任務，之後成立自己的軍事顧問公司。

「我有技能，我有經驗。我參加過兩場戰爭，去烏克蘭，我知道我幫得上忙。」李根大尉還說，他把赴烏參戰違反韓國護照法，看成和違反「交通法規」一樣。

批評人士則不這麼認為，他們稱38歲的李根大尉「不負責任」，還說他上傳YouTube和Instagram的內容是炫耀的證據。

俄羅斯本月稍早表示，13名韓國人赴烏參戰，其中4人已送命。韓國政府表示，將查證俄方說法。

李根大尉不清楚所有隊友的命運，但他說，「我的很多朋友已經死了」。

「我不希望隊友的犧牲被遺忘」，他說，他打算將小隊的經歷寫成書或劇本。

不過，李根大尉得先面對赴烏參戰的司法後果。他相當樂觀，認為韓國新保守派政府不會把他送進大牢。

李根大尉在國內案件未了結前，不能出國，目前正在接受治療。但他希望有一天基於信念，再度和隊友並肩作戰。

李根大尉說，有個笑話人們離開前線時會說：「台灣見」。指的是北京可能會仿效莫斯科，侵略鄰近的民主政體台灣。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP