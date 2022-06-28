俄攻擊烏商場釀16死59傷 澤倫斯基批為恐怖行動

（法新社基輔28日電） 俄羅斯昨天對烏克蘭中部城市克列緬丘格一家購物商場發動飛彈攻擊，造成16人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基稱這是歐洲最「明目張膽的恐怖行動」。

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烏克蘭東部昨天也發生另兩起攻擊，總共造成至少12名平民死亡，官員指控莫斯科刻意鎖定平民發動襲擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天傍晚在傳訊應用程式Telegram發表影片表示：「俄羅斯今天對克列緬丘格（Kremenchuk）購物中心發動的攻擊，是歐洲史上最明目張膽的恐怖行動。」

「一個平靜的城鎮、普通的購物中心，裡頭有婦女、小孩與平凡百姓。」

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）官員今天凌晨說，俄羅斯以飛彈攻擊克列緬丘格一座購物商場，死亡人數增至16人，另有59人受傷。

他說：「目前為止，我們知道有16人死亡、59人受傷，有25人住院。資訊還在持續更新中。」

稍早，烏克蘭國防部表示，克列緬丘格攻擊事件是刻意選在購物中心最忙碌的時刻，以造成最多平民死亡。

這場攻擊已招致聯合國與全球領袖譴責。

烏克蘭昨天也發生其他攻擊，盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）說，烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）遭遇俄羅斯火箭攻擊，至少有8名平民出外取水時死亡。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，哈爾科夫遭遇攻擊造成4人死亡，另有19人受傷，包括4名孩童。

他在Telegram發布聲明說：「敵軍刻意讓一般民眾感到驚恐不安。」

© 2022 AFP