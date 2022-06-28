摩洛哥人參戰遭判死刑 家屬籲蒲亭出手相救

（法新社摩洛哥首都拉巴特27日電） 烏東分離主義分子掌控地區的法院將一名參與俄烏戰爭的摩洛哥公民判處死刑，那個摩洛哥人的父親今天呼籲蒲亭出手，救救他的兒子。

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摩洛哥公民沙德旺（Brahim Saadoun）和兩名英國男子本月初同遭未獲國際承認的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic, DNR）判處死刑，他的父親塔赫（Taher Saadou）代表愛子請命。

塔赫在記者會上說：「我呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以一個父親的立場、以人道主義為出發點，透過人道主義和非官方管道對此事進行干預。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，這3名年輕人被控充當烏國傭兵，在獲俄羅斯撐腰的烏東分離主義分子地盤遭判死刑。

塔赫先前曾表示，2020年獲得烏克蘭公民身分的沙德旺「並非傭兵」，還說愛子是「被操控的受害者」。

塔赫也呼籲摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）政府「採取必要行動處理本案」。

沙德旺的父親是憲兵隊退休調查員，他告訴法新社，摩洛哥當局並未和他的兒子取得聯繫。

他不清楚摩洛哥當局是否曾聯繫莫斯科當局或自稱的頓內茨克人民共和國當局。

摩洛哥政府直到13日才對此事做出回應，他們透過駐烏克蘭大使館表示，沙德旺「被俘時身穿烏克蘭軍服，是烏克蘭海軍單位的一員」。

摩洛哥當局還說，沙德旺「目前被一個不被聯合國或摩洛哥承認的實體監禁」，但未做多做評論。

摩洛哥人權團體以擔心沙德旺的健康為由，敦促政府出手干預，以拯救這名年輕人。

© 2022 AFP