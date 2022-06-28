烏購物中心遭俄彈襲 澤倫斯基：明目張膽恐怖行動

（法新社基輔27日電） 俄羅斯飛彈今天襲擊烏克蘭中部城市克列緬丘格一座人潮洶湧的購物中心，造成至少16人罹難、59人受傷，烏國總統澤倫斯基痛批這是「明目張膽的恐怖行動」。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天晚間在通訊軟體Telegram上張貼的廣播中表示：「俄羅斯今天對克列緬丘格（Kremenchuk）購物中心發動的攻擊，是歐洲史上最明目張膽的恐怖行動。」

緊急服務單位主管克魯柯（Sergiy Kruk）表示，目前主要任務是「搜救工作、移除瓦礫和滅火」。

克魯柯在Telegram上說：「截至目前為止，我們知道有16人罹難、59人受傷，其中25人住院治療。資訊正在更新中。」

「所有應變單位將不分晝夜，全力處理相關事宜。我想再度強調，不要忽視空襲警報！」

澤倫斯基稍早曾表示，飛彈來襲當下，這座購物中心裡有「超過1000名平民」。在俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭前，這座工業城市有22萬人口。

澤倫斯基在臉書（Facebook）寫道：「這座購物中心起火燃燒，搜救人員正在滅火。無法想像有多少受害者。」

澤倫斯基釋出購物中心被大火吞噬的畫面，外頭有數十名搜救人員和一輛消防車。

緊急服務單位也公布影像，顯示消防員和搜救人員正試着清除購物中心悶燒廢墟的瓦礫。

烏克蘭國防部表示，這場攻擊是刻意挑選購物中心的尖峰時刻，目的是要造成最大傷亡人數。

© 2022 AFP