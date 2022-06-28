美打擊非法捕魚 將與台灣越南合作

（法新社華盛頓27日電） 環保人士與西方國家越來越將非法捕魚問題歸咎於中國之際，美國今天表示，將與越南和台灣等加強合作，制止非法捕魚。

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聯合國在葡萄牙召開大型會議，討論如何讓狀況不佳的海洋恢復生機之際，美國總統拜登簽署備忘錄，以期加強美國政府內部協調和執法，對抗非法捕魚和強迫勞動。 白宮表示，美國還計畫就打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）的捕魚行為，與厄瓜多、巴拿馬、塞內加爾、台灣和越南進行新的往來。

一名政府官員表示，合作將包括「能力建設」，這是戰略計畫的一部分。

這名不具名官員告訴記者，美國點名上述國家，「並非因為他們是IUU捕魚的主要犯罪者，而是因為他們表示願意與美國合作打擊在他們國家的IUU捕撈活動」。

越南還與北京存在激烈的海上爭端，北京聲稱擁有大片南海，並試圖執行自己的捕魚規則。

另一名官員表示，美國的新舉措雖未針對任何國家，但全球IUU捕撈主要都是中國造成，中國也阻撓了國際組織制定措施打擊IUU捕撈和過度捕撈的進展。

環境正義基金會（Environmental Justice Foundation）最近一份報告指出，迄今為止，中國擁有世上最大的遠洋捕魚船隊，也有許多虐待的申訴。

這個英國倡導組織表示，來自印尼和迦納的船員受訪時講述中國船長強逼無薪超時工作、威脅或暴力，以及提供劣質食物導致腹瀉等疾病的情況。

© 2022 AFP