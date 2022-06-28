解散國會法案通過一讀 以色列邁向4年內第5場大選

（法新社耶路撒冷28日電） 以色列國會今天上午無異議通過解散國會法律草案一讀，這項關鍵立法步驟讓以色列距離不到4年內的第5場國會選舉更近。

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上周開始，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）執政聯盟的成員就為了解散國會的法案，與前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）帶頭的反對派在國會爭論不休。

自從班奈特上周宣布，他所領導已執政一年但意識形態分歧的8黨聯盟無法再維持下去，此後執政聯盟便表態希望儘快通過解散國會法案。

不過，尼坦雅胡與盟友持續磋商，試圖在現任國會組成一個由他領導的新政府，這樣一來就不用重新大選。

朝野陣營在立法上交鋒後，終於在昨夜同意推動解散國會法案，29日午夜前將能確定成為法律。

而以色列反對派願意解散國會，意味尼坦雅胡想帶頭籌組新政府的努力觸礁。

以色列國會（Knesset）內務委員會（House Committee）今晨批准法案內容後交付大會一讀，並以53比0通過。根據內容，國會將解散，並於10月25日或11月1日舉行大選，日期將待進一步協商後確定。

法案尚須送交大會進行二、三讀。三讀過後，當天午夜起班奈特將把職權移交外長拉皮德（Yair Lapid），這是按照兩人去年大選後同意的權力共享協議。

班奈特的執政聯盟由宗教民族主義派、世俗鷹派、中間派、鴿派和阿拉伯伊斯蘭主義派人士組成，形成之初就飽受意識形態分歧威脅。

根據班奈特的說法，壓垮聯盟的最後一根稻草是未能延續一項措施，確保住在約旦河西岸（West Bank）的猶太屯墾者受到以色列法律保護。

班奈特曾是一個屯墾者遊說團體的領袖。他表示，這項措施6月30日到期後，將衍生出安全風險和「憲政混亂」問題。

而在措施到期日前解散國會，代表所謂的約旦河西岸法律可實施至新政府上任為止。

© 2022 AFP