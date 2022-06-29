美墨邊境移民悶死貨櫃增至51人

（法新社德州聖安東尼奧28日電） 美國德州聖安東尼奧（San Antonio）1輛棄置路邊的重型貨櫃卡車內昨天發現大批無證移民因熱衰竭死亡，死亡人數今天增至51人，國土安全部宣布展開調查。

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貝爾郡（Bexar）官員克雷－佛羅雷斯（Rebeca Clay-Flores）報告說，新統計的數字為「39名男性和12名女性」死亡。

她並未說明有多少倖存者留在醫院，但根據官員提供的初步數據，這個數字可能在11人左右，其中可能包括4名兒童。

美國國土安全部宣布展開刑事調查，總統拜登把目標鎖定人口販運集團。

拜登在聲明中說，昨天在德州聖安東尼奧發生悲慘，生命損失令人震驚和心碎，凸顯追查犯罪販運的必要性，這行業掠奪移民、導致太多人白白死亡。

根據墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），死者中有22人來自墨西哥、7人來自瓜地馬拉、2人來自宏都拉斯。

他說：「這是重大不幸事件。」

這是記憶中涉及南部邊境移民最致命的單一事件，讓外界更加關注數十萬人在未經許可下從墨西哥試圖進入美國所面臨的風險。

聖安東尼奧昨天高溫為攝氏39.4度，未通風的卡車內溫度會高得多。

今天下午，當局已將卡車移走，取而代之的是人造花裝飾的臨時十字架。

住在附近的奧爾維拉（Angelita Olvera）說：「我覺得，如果這些人步行數百英里來到這裡，那我不妨也許走個1英里來放個十字架和蠟燭。希望那些把他們留在卡車裡的人得到報應。」

此案隨即成為政治焦點，共和黨人抨擊民主黨籍總統拜登對移民態度軟弱。德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這起悲劇要歸咎拜登「致命的開放邊境政策」，「這些移民之死都要算在拜登頭上」。

在拜登執政之下，每月有超過20萬人試圖非法進入美國，在邊境被攔截並被遣返。

拜登說，他已展開取締人口販運行動，最近數月逮捕了2400人。

© 2022 AFP