佐科威訪莫斯科 轉達澤倫斯基訊息給蒲亭

（法新社莫斯科30日電） 印尼總統佐科威今天在俄羅斯首都莫斯科表示，他把烏克蘭總統澤倫斯基的訊息傳達給俄國總統蒲亭。但佐科威未提供進一步細節，也沒有人出面說明訊息內容為何。

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蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科攻打烏克蘭逾4個月後接待到訪的佐科威（Joko Widodo）。自從俄國開始承受西方空前制裁以來，俄國就試圖把重心轉向亞洲和非洲。

印尼今年輪值20國集團（G20）主席，準備11月在�Q里島（Bali）舉辦G20峰會。

佐科威與蒲亭會面後表示：「我把澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統的訊息傳達給蒲亭總統。」

佐科威說，他表達自己「樂意」協助這兩位領袖展開「溝通」。

他在莫斯科表示，「儘管外部局勢依然艱難，邁向和解與展開對話仍然重要」，印尼希望「這場戰爭迅速結束」。他並呼籲全世界領袖恢複合作精神。

佐科威29日拜訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），接着到莫斯科與蒲亭會面。蒲亭今天讚揚他與佐科威的對話「富有成效」，還說他「相信今天達成的協議，將進一步強化俄羅斯與印尼的夥伴關係」。

蒲亭4月宣布受邀參加G20峰會後，雅加達當局受到西方排除蒲亭與會的施壓。澤倫斯基29日對佐科威說，他將出席G20峰會，不過具體取決於還有誰會參加，他指的人是蒲亭。

© 2022 AFP