德國政府提新法 跨性別變更名字性別登記更容易

（法新社柏林30日電） 德國政府今天公布立法提案，讓民眾更容易變更登記的名字和性別，以造福跨性別、雙性人和非二元性別人士。柏林也坦言，現有法律不僅過時，還會令人感覺受到「羞辱」。

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德國家庭事務部部長帕斯（Lisa Paus）在柏林召開的記者會上表示：「活在自我定義的人生，是所有人的基本權利。」

德國40年來實施的所謂「跨性別法」規定，希望自己認同的名字和性別獲得法律承認的人士須向法院提出要求，並且提出2名專家的分析報告，通常是心理治療師。提案的新法則將取代舊法。

反對舊法人士長期要求廢除這項具爭議性的法律。申請變更者則抱怨行政作業太過複雜，且必須回答過於隱私的問題，例如過往性行為史等。

路透社報導，德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）發布聲明表示：「現有法律對待相關人士如病患，這種做法欠缺正當理由。」

按照德國「自我判定」新法，成年人若要依照自身願望，申請更改官方文件上的名字和性別，只需前往地方戶政事務所提出聲明；14歲以上未成年人也可在父母或法定監護人同意下，適用簡化的新程序。

德國在相關立法上落後一些歐洲國家，包括比利時、丹麥、挪威和瑞士都已接受根據自我宣稱在法律上變更性別。

德國先前數度嘗試修法，但遭到前總理梅克爾（Angela Merkel）的保守派陣營抗拒。

布希曼表示，他預期由社會民主黨（SPD）、綠黨和自由民主黨（FDP）組成的聯合政府將在今年底前批准新法，其後法案仍需經國會通過，方可正式生效。（譯者：張正芊/核稿：施施）

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