拜登再受挫 最高院：環保署無權限制燃煤電廠排放

（法新社華盛頓30日電） 美國聯邦最高法院今天裁決，政府環保單位不能廣泛限制溫室氣體排放，此舉大幅限縮總統拜登（Joe Biden）的政府對抗氣候變遷的力量。

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最高法院今天以6比3裁決美國環境保護署（EPA）無權廣泛限制燃煤電廠排放溫室氣體。美國消耗的電力近2成來自燃煤電廠。

拜登原本盼望透過環保署來降低排放，以達成2015年巴黎協定（Paris Agreement）設下的全球氣候目標。最高法院這項決定讓拜登的希望受挫。

這對煤礦和燃煤電業來說是重大勝利。2015年，時任總統歐巴馬（Barack Obama）的政府也對這個產業設下嚴格限制，試圖降低碳污染。

而對反抗政府管制產業的保守派來說，最新裁決也象徵獲勝。目前最高法院由保守派佔多數，其中3名右派大法官是由曾經試圖弱化環保署的前總統川普（Donald Trump）提名。

保守派為這項裁決歡呼，拜登政府則抨擊這麼一來將不利對抗全球暖化。白宮透過聲明表示：「最高法院再度做出破壞性極大、旨在讓我國倒退的決定。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也說：「這是我們對抗氣候變遷的一項挫敗。」

© 2022 AFP