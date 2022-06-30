烏克蘭：俄羅斯入侵後最大規模換囚 144名烏軍獲釋

（法新社基輔29日電） 烏克蘭官員今天表示，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中大多數是先前堅守烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的人員。

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烏克蘭國防部情報總局在Telegram平台上說：「這是俄羅斯全面入侵以來最大換囚行動。144名獲釋人員中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。」

烏方並未說明換囚的時間、地點或有多少俄羅斯人獲釋。

不過，親俄的烏克蘭東部分離主義分子領袖普希林（Denis Pushilin）表示，144名來自俄羅斯和烏東分離地區「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的士兵已「返家」。

烏克蘭國防部聲明說，換回的士兵大部分受到子彈或炮彈碎片重創，還有人燒燙傷、骨折及截肢。

聲明還提到，有43名獲釋的烏軍屬於亞速軍團（Azov Regiment）。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）在Telegram上證實換囚，但僅表示放人的過程「很複雜」。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，雙方多次換囚，最近一次是在昨天，牽涉17名烏方人員。

© 2022 AFP