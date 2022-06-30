美墨邊境貨櫃車悶死移民增至53人 司機等人遭起訴

（法新社德州聖安東尼奧29日電） 美國德州與墨西哥邊境一輛貨櫃車內有53名移民悶死，涉案司機和一名共謀今天在美國聯邦法院因涉嫌人口販運被起訴。

廣告 繼續瀏覽後續

美國司法部宣布控訴時表示，嫌疑人若被定罪，將面臨最重無期徒刑、甚至死刑的結果。

這場悲劇的死亡人數今天攀升至53人。地方當局通報，從悶熱貨櫃中救出送醫的移民又有兩人不治死亡。

這輛載着墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多移民的卡車於27日被發現遺棄在德州聖安東尼奧市（San Antonio）郊區一處靠近高速公路的荒涼工業區。聖安東尼奧位於美墨邊境以北約250公里處。

當天，當地氣溫飆升至攝氏39.4度，當局獲報趕到現場，發現貨櫃內沒有空調或供水。

根據司法部的說法，涉嫌的卡車司機薩莫拉諾（Hom田艹金ero Zamorano Jr）現年45歲，為德州本地人，他在現場附近被捕，在刑事訴訟中被控「販運外國人並致人於死」。

聯邦檢察官表示，聖安東尼奧警方發現薩莫拉諾躲在附近灌木叢中。墨西哥國家移民局（National Migration Institute）局長賈杜諾（Francisco Garduno）今天稍早在記者會中說，司機被拘捕時，曾試圖冒充倖存者。

司法部聲明說，另一名嫌疑人馬丁尼茲（Christian Martinez）現年28歲，昨天被捕，且被控「串謀運送非法外籍人士」。目前不知馬丁尼茲的國籍。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP