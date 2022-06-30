美轉帳390億 向烏克蘭提供經濟援助

（法新社華盛頓29日電） 美國財政部今天宣布轉出13億美元（約新台幣390億元），向烏克蘭提供經濟援助，這是拜登政府最初於5月向基輔當局承諾援助75億美元的一部分。

廣告 繼續瀏覽後續

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在聲明中說：「透過這筆經濟援助，我們重申對烏克蘭人民的堅定承諾，他們在蒲亭的侵略戰爭中保家衛國並努力維持經濟。」

這筆資金透過世界銀行（World Bank）支付，是拜登5月簽署75億美元援助方案的一部分。

根據世銀估計，俄羅斯2月入侵前蘇聯加盟國烏克蘭的戰爭，恐導致烏國經濟在今年萎縮多達45%。

烏克蘭目前的預算赤字每月增加50億美元，無法籌集資金或從外部市場獲得融資使情況更加惡化。

根據美國財政部，盟邦紛紛向烏克蘭提供援助，七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）也承諾向基輔當局進一步提供296億美元資金，其中85億美元來自美國。

財政部表示，華府已於4月和5月透過世界銀行支付其中兩筆5億美元的款項，以協助烏克蘭支付應對「俄羅斯無端和無理入侵」的直接成本。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，華府早已向基輔當局提供超過60億美元的軍事裝備。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2022 AFP