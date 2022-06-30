蒲亭對芬瑞入北約「沒意見」但若軍事部署將回應

（法新社土庫曼首都阿什加巴特29日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）「沒有意見」，但若北約在芬瑞兩國部署軍隊和基礎設施，俄羅斯將有所回應。

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蒲亭在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）記者會上表示：「我們對瑞典和芬蘭沒有意見，就像我們對烏克蘭一樣，他們想加入北約，那就去吧。」

蒲亭說：「瑞典和芬蘭加入北約不會讓我們困擾，如果芬蘭和瑞典想加入，他們可以這麼做，這取決於他們，他們可以加入任何想加入的組織。」

「但他們必須了解，過去那裡沒有威脅，如果現在那裡部署軍事特遣隊和軍事基礎設施，我們將不得不針對構成威脅的領土做出相稱反應，並做出同樣威脅。」

蒲亭還說，莫斯科與赫爾辛基以及斯德哥爾摩的關係，無可避免地會因為北約成員身分而變質，「我們之間先前一切都好，但現在可能會有一些緊張，肯定會有，如果我們受到了威脅，這是避免不了的」。

俄羅斯2月24日對親西方的烏克蘭展開軍事行動後，瑞典和芬蘭決定申請加入北約。

俄羅斯迄今一直對芬瑞希望加入北約一事抱持批評態度，稱這將是國際安全的「不穩定因素」。

蒲亭還譴責北約的「帝國野心」，指控北約試圖藉由烏克蘭這場戰事來展現「霸權」。

© 2022 AFP