強生辱蒲亭引發不滿 俄國召大使嚴正抗議

（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯不滿英國首相強生對俄國總統蒲亭的「攻擊性」言論，今天召見英國駐莫斯科大使，嚴正表達抗議。

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俄羅斯外交部的聲明提到，俄羅斯告訴英國駐俄大使布羅那特（Deborah Bronnert），俄方「堅決」反對「英國當局對俄羅斯、俄國領導人、官員及人民公開的攻擊性言論」。

這份聲明抨擊「讓人無法接受的污辱性言論」，並稱「在有教養的社會中，為這樣的言論道歉是普遍該做的」、

強生（Boris Johnson）28日表示，如果蒲亭（Vladimir Putin）是女性，就不會發動在烏克蘭的戰爭，並稱這次的軍事行動是「有害男子氣概的完美例證」。

強生告訴「德國第二電視台」（ZDF）：「蒲亭顯然並非女性，但若他是，我真的不認為他會這樣展開一場瘋狂、追求男子氣概的侵略和暴力戰爭。」

蒲亭認為強生的評論「不正確」。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指責俄羅斯外交部發言人「每周都威脅要對所有人用核武，或要這樣或那樣」後，也激怒了俄方。

俄羅斯外交部強調，英國官員「刻意分享假消息，特別是據稱俄羅斯將『訴諸核武』的威脅」讓人「無法接受」。

© 2022 AFP