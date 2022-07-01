暗中流通資金 俄羅斯權貴逾10億美元資產遭美國凍結

（法新社華盛頓30日電） 美國今天凍結一間和俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關、價值超過10億美元的公司，並說這名俄國總統蒲亭的盟友利用這間位於美國的公司來暗中流通資金及投資。

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美國財政部表示，活躍於俄國政壇的億萬富翁克里莫夫暗中管理位於德拉瓦州的Heritage Trust，這家公司將資產投入多家大型上市公司。

美國財政部官員說，2017年成立的Heritage Trust透過空殼公司和在歐洲設立、低調神秘的基金會將資金帶來美國。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）矢言，「就算俄羅斯菁英躲在代理人和複雜的法律安排後面」，美國也會持續採取行動。

葉倫在聲明中表示，美國對於「那些資助和受益於俄羅斯對烏克蘭戰爭的人，將積極執行多邊協調下的制裁措施」。

克里莫夫先前因涉嫌洗錢，以及他在俄國政府中的角色，從2018年起遭到美國制裁。幾周前，斐濟將一艘與克里莫夫有關、價值3億美元的超級遊艇移交美國。

蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭後引發西方國家一連串制裁措施，美國和歐洲國家紛紛加強打擊俄國權貴。

© 2022 AFP