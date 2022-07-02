瑞士舉辦首場同性婚禮 掀婚姻平權歷史新頁

（法新社日內瓦1日電） 瑞士公投改變國內看待LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利的情況，首場同性婚禮今天在歡樂、驕傲與激動中展開。日內瓦��長巴貝-查普伊稱，是時候讓婚姻完全平等了。

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法新社報導，瑞士首場同性婚禮主角包括46歲艾琳（Aline）和45歲勞瑞（Laure），她們在日內瓦豪華的埃納爾宮（Eynard Palace）將21年伴侶關係轉變為婚姻關係。

數十位至親好友與家人出席儀式。艾琳望着勞瑞雙眼說：「你是非常棒的人，我仍然想要跟你共度餘生。」兩人整場儀式緊握着對方的手，與見證人先後簽署證書。

主持婚禮的日內瓦��長巴貝-查普伊（Marie Barbey-Chappuis）說：「我非常高興宣布你們正式結婚。」新人相互親吻時，現場響起掌聲。

先前，反對人士曾針對瑞士政府計畫最終實施的「婚姻平權」（Marriage for All）倡議提出異議，並成功地推動於去年9月展開公投，結果64.1%選民支持同性婚姻。

在此之前，瑞士是最後幾個尚未接受同性婚姻的西歐國家之一。同性婚姻2001年在荷蘭合法化，成為第一個合法化同性婚姻的國家。

巴貝-查普伊在儀式後告訴法新社：「非常感人，這是個重要時刻，對社會傳達自由去愛和被愛的強烈訊息。其象徵意義特彆強烈，而且激動人心。」

「現在是讓婚姻在瑞士變得完全平等的時候了。」

同一天稍晚，54歲室內設計師丹尼爾（Daniel）和51歲造型設計師塞維爾（Xavier）也在埃納爾宮結婚，在此之前，兩人已維持15年的伴侶關係。

同性戀行為1942年就已在瑞士除罪化。但是今天之前，同性伴侶只能登記為民事伴侶關係，這種身分無法享有等同於婚姻關係的權利。同性伴侶如今可以通過民事儀式結婚，並且享有與其他已婚夫婦同樣的權利。

© 2022 AFP