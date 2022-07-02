TikTok致函美參議員掛保證 欲消除數據安全隱憂

（法新社紐約1日電） TikTok本周試圖向美國聯邦參議員保證，公司正在採取一切必要措施限制來自美國以外地區對用戶數據的存取，包括中國母公司字節跳動（ByteDance）員工。

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TikTok昨天以信函回覆9位美國共和黨籍聯邦參議員對於其數據儲存及存取政策等問題。

這封信件起初由「紐約時報」公布，但後來TikTok已向法新社證實內容。

為回應美國當局先前的詢問，TikTok在6月中旬指出，該公司所有美國用戶數據現在都儲存在美國甲骨文公司（Oracle）營運的美國伺服器上。

TikTok在昨天的信函中證實美國網路媒體BuzzFeed一篇文章的說法，即中國員工可以存取美國用戶數據，但僅在「該公司美國安全團隊監督的強大資安控管及授權批准協定」範圍內。

TikTok向參議員重申，中國共產黨未曾要求提供美國用戶數據。

TikTok表示：「我們沒有向中共提供美國用戶數據，就算被要求，我們也不會提供。」

TikTok主管也指出，雖然字節跳動工程師可以改善平台演算法，但新的協定也會確保他們只能在甲骨文的運算環境中作業，而不會從中擷取數據。

© 2022 AFP