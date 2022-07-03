稱北約不排除軍事干預馬利惹議 西外長電話澄清

（法新社馬利首都巴馬科2日電） 西班牙外交部長日前受訪稱北大西洋公約組織（NATO）可能軍事干預非洲國家馬利，引發軒然大波之後，馬利外交部長迪歐普今天表示，已就此與西國外長通過電話。

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馬利外交部長迪歐普（Abdoulaye Diop）推文寫道，已和西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）通過電話，討論阿爾巴雷斯接受電台訪問時的發言。

迪歐普寫道：「他否認說過那樣的話，也表達了他對與馬利友好關係以及合作的重視。」

馬利軍事政權昨天召喚西班牙大使前來解釋之後，西班牙今天採取行動平息爭論。

西班牙大使館發出聲明說：「西班牙並未在北約峰會或其他時候，要求北約在馬利進行干預、任務或任何行動。」

爭論起於阿爾巴雷斯6月30日接受西班牙國家廣播電台（RNE）訪問時的發言。

阿爾巴雷斯當時被問到，是不是能排除北約在馬利執行任務時，阿爾巴雷斯表示，「不，我們不能排除」。

「這件事並未被拉上馬德里會談的議程，因為這是一場制定北約行動框架的峰會。」

「如果有必要，且若對我們的安全構成威脅，當然會這樣做。」

迪歐普昨天告訴國家廣播公司ORTM，馬利已經召喚西班牙大使，對阿爾巴雷斯的發言提出強烈抗議。

迪歐普表示，「這些言論無法接受、不友好、很嚴重」，因為「它們傾向鼓勵對獨立和主權國家的侵略」。

「我們已要求西班牙政府解釋，澄清這一立場。」

西班牙在北約馬德里峰會上，力促北約把非洲沙赫爾地區（Sahel）動蕩對北約南翼帶來的威脅列為優先議題。聖戰分子在沙赫爾地區的攻擊造成越來越多人向北逃到歐洲，西班牙是其中一個主要入境點。

© 2022 AFP