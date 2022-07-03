羅馬尼亞在水雷海域開採天然氣 以擺脫對俄國依賴

（法新社羅馬尼亞瓦杜3日電） 羅馬尼亞目前已能從黑海一座新的海上平台開採天然氣運回本土，儘管平台所在水域曾發現埋有水雷，也有軍艦曾在附近現蹤。

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由於歐洲聯盟（EU）各國越來越擔心，俄羅斯為了報復歐盟對烏克蘭的支持，會切斷天然氣供應，因此正在爭相尋找替代供應來源。

羅馬尼亞能源企業黑海石油與天然氣公司（Black Sea Oil & Gas，BSOG）6月28日啟用一座位於羅國東南部村落瓦杜（Vadu）的煉製廠。羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）在致辭時表示：「此時此刻，國際天然氣供應受到烏克蘭戰爭的威脅...羅馬尼亞正在採取一項決定性的行動，以確保國家的能源安全。」

羅馬尼亞在海上和陸上皆擁有大量天然氣儲藏，但冬季仍須自俄羅斯進口，來滿足約20%的消費需求。 在美國私募基金公司凱雷投資集團（Carlyle Group）和歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development，EBRD）的支持下，黑海石油與天然氣公司2周前開始開採海底天然氣，成為30年來黑海首個新的離岸開採計畫。

這個耗資4億美元（約新台幣119億元）的海上平台，目前每天可開採300萬立方公尺的天然氣，預計10年內每年開採量可達到10億立方公尺，約相當於羅馬尼亞需求量的10%。 黑海石油與天然氣公司執行長畢肯（Mark Beacom）在瓦杜表示，他希望公司設置的「最先進」基礎設施，將可運用在黑海未來的天然氣開採或再生能源計畫上。 然而，羅馬尼亞鄰國烏克蘭遭到俄羅斯入侵，使得開採計畫難度加深。

畢肯表示：「我們雖然不在戰區，但我們距離夠近，這顯然會造成影響。」

他透露：「我們在平台附近偵測到水雷，也發現軍艦靠近，還有飛機在我們的平台上空盤旋。」

黑海石油與天然氣公司在羅馬尼亞外海約120公里處，擁有2處礦區的開採權。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

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