馬利等3國政變後動蕩 西非經濟共同體領袖談制裁

（法新社迦納首都阿克拉3日電） 西非國家領袖今天聚集迦納首都阿克拉（Accra）開會，檢討他們對西非3個軍事統治國家實施的制裁。

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為敲定馬利、幾內亞和布吉納法索恢復文人統治的時間表及其他保證，西非經濟共同體（ECOWAS）領袖齊聚一堂，評估為相關行動所做的努力。

馬利2020年8月和2021年5月發生政變後，幾內亞和布吉納法索分別在2021年9月與今年1月發生政變。

在1個以軍事接管惡名昭彰的地區，憂慮情緒日漸蔓延，西非經濟共同體因此對馬利實施了嚴厲的貿易和經濟制裁，但對幾內亞和布吉納法索懲罰較輕。

在馬利軍政府公布為期5年的執政計畫後，西非經濟共同體1月對馬利實施貿易和金融禁運，嚴重打擊這個已因長達十年的聖戰人士叛亂而承受龐大壓力的貧窮內陸國家。

經過數月激烈談判，馬利當局6月29日批准2024年2月舉行總統大選。在那之前，2023年3月，馬利將先就修訂後的憲法進行全民公投，並在2023年底舉行國會議員選舉。

馬利的西非經濟共同體協調員、奈及利亞前領導人強納森（Goodluck Jonathan）上周訪問馬利。他的1名隨行人員告訴法新社，馬利取得了「巨大進步」。

馬利外交部長迪歐普（Abdoulaye Diop）前天表示，最近的政治事態發展正讓馬利朝脫離制裁邁進。

但6月17日通過的新選舉法允許軍事人物參加總統大選，可能成為談判的絆腳石。-布吉納法索與幾內亞迄今只被15國組成的西非經濟共同體停權，但接下來可能面臨更嚴厲的制裁。

布吉納法索軍政府提議於2024年12月舉行憲法公投，並於2025年2月舉行國會和總統大選。

西非經濟共同體協調員依蘇福（Mahamadou Issoufou）昨天造訪布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）時，讚揚軍政府領導人達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）和他的政府對「對話抱持開放態度」。

曾任尼日總統的依蘇福表示，他們也討論到恢復文人治理的時間表，以及布吉納法索前總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）現況。

幾內亞的狀況似乎更為複雜，當地軍政府拒絕西非經濟共同體協調員，並宣布實施36個月的過渡期；非洲聯盟（African Union）主席、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）表示，這樣的過渡期「不可思議」。

西非經濟共同體6月4日開會時避免就制裁做出裁決，而是給自己1個月時間協商。

為緩解地區領導人的憂慮，幾內亞本周發動外交攻勢。幾內亞政府表示，希望向西非共同體的「弟兄們」保證其致力進行和平包容的民主過渡。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2022 AFP