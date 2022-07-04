澳洲東岸豪雨灌頂大壩溢流 新州令逾3萬人撤離

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（法新社雪梨4日電） 澳洲緊急服務單位今天下令雪梨數以萬計民眾撤離家園，與此同時，泛濫的河流淹沒大片土地，雪梨最大水壩也在一夜之間溢洪。 澳洲東岸連續第3天降下大豪雨，搜救人員表示，他們已在過去12小時救了大約20人；在新南威爾斯州，洪水衝刷道路，許多人受困車中。 澳洲一直面臨極端氣候變遷，隨着全球氣候模式變化，乾旱、致命野火、大堡礁（Great Barrier Reef）白化和洪水等變得愈來愈常見且嚴重。