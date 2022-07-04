烏克蘭重建會議登場 澤倫斯基：未來工作龐大

（法新社瑞士盧加諾4日電） 數十個國家和組織的領導人今天齊聚瑞士，以制定一項「馬歇爾計畫」，協助飽受戰火蹂躪的烏克蘭重建。烏國總統澤倫斯基警告，未來重建工作規模勢必極為「龐大」。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日強調，俄羅斯於2月24日全面入侵以來造成嚴重破壞，重建工作將面臨巨大挑戰。今天下午他將透過視訊在會議開幕式中發表談話。

澤倫斯基表示：「在已解放的領土上，重建工作規模相當龐大。未來我們還必須解放東部和南部的超過2000座村莊和城鎮。」

這場為期2天、安保嚴密的會議在瑞士南部風景如畫的城市盧加諾（Lugano）舉行。會議早在俄軍入侵之前就已計畫好，原訂商討烏克蘭改革計畫，如今焦點轉向戰後重建。

這場會議的目的並非認捐援助金，而是要試圖制定重建過程的基本原則與優先要務，以期在戰爭結束前開始重建工作。

然而，隨着數十億美元外援流入烏克蘭，對該國猖獗貪腐問題揮之不去的擔憂意味影響深遠的改革仍是重點，並將成為所有重建援助計畫的條件。

本次會議共有約1000人參加，其中包括歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen），以及捷克、波蘭和立陶宛總理。

據熟悉計畫草案的消息人士說，歐洲聯盟（EU）貸款部門歐洲投資銀行（European Investment Bank）將在會中提議依照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的募資架構，設立一個新的烏克蘭信託基金，未來來自歐盟和非歐盟國家的相關資金可能高達1000億歐元。

© 2022 AFP