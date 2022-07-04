熱帶風暴邦尼升級為颶風 在中美洲釀3死

（法新社聖薩爾瓦多4日電） 美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）表示，熱帶風暴邦尼（Bonnie）昨日在橫掃墨西哥時升級成一級颶風，其先前已在薩爾瓦多與尼加拉瓜造成3人死亡。

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美國國家颶風中心通過衛星影像說明，邦尼是今年太平洋颶風季第三個侵襲墨西哥沿岸的颶風，最大持續風速達每小時80英里（125公里），挾帶「加劇的陣風」。

美國國家颶風中心在最新公告中表示：「邦尼的颶風中心預計仍將滯留墨西哥南方，但未來幾日期間將往南岸及西南沿岸平行移動。」

邦尼在向墨西哥移動以前，已在中美洲國家薩爾瓦多與尼加拉瓜造成財產損失、樹木傾倒、河水暴漲、街道及醫院淹水。

緊急服務機構說，薩爾瓦多有一名24歲女性死亡。尼加拉瓜軍方表示，一名40歲男性在試圖穿越河流時被衝走，一名38歲男性在營救公車乘客時喪生。

薩爾瓦多民防局表示，昨日晚間，薩國救援人員持續搜尋一名失蹤男性，將在今天繼續救援行動。

薩爾瓦多環境部表示：「邦尼在沿岸地區、火山山脈及聖薩爾瓦多（San Salvador）都會區帶來大雨及雷暴，並在部分地區引起強烈陣風和冰雹。」

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，國內今天將全面停課。

© 2022 AFP