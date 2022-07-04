瑞典芬蘭與北約談正式啟動入會 跨出歷史性一步

（法新社布魯塞爾4日電） 瑞典與芬蘭外長今天與北大西洋公約組織（NATO）會談，討論正式啟動加入北約的程序，跨出歷史性一步。俄羅斯入侵烏克蘭促使兩國申請加入北約。

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北約成員國土耳其上周不再反對兩國加入後，瑞典外長林德（Ann Linde）與芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）才有這次機會帶頭協商。

北約30國大使明天料將簽署瑞典與芬蘭入會議定書，開啟長達數月、讓各成員國批准兩國加入的程序。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭宣布有意放棄軍事不結盟狀態，尋求成為北約成員國。

在土耳其提出的關切獲兩國讓步，美國並承諾出售土耳其新戰機後，上周的馬德里北約峰會藉由邀請兩國加入以示支持。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指控瑞典與芬蘭促進「恐怖主義」，庇護艾爾段試圖打擊的庫德族激進分子。

兩國因應2019年土耳其出兵敘利亞而實施的武器禁運，艾爾段也要求解除。

瑞典與芬蘭許下的承諾，有部分並未公開，例如其中可能包含引渡協議。艾爾段說如果瑞典和芬蘭未兌現諾言，仍可能阻擋兩國加入北約，讓其他成員國焦慮不安。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

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