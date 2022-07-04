阿根廷新經長人選揭曉 須扛債務與通膨艱鉅任務

（法新社布宜諾斯艾利斯3日電） 阿根廷經濟部長古茲曼（Martin Guzman）昨天意外宣布請辭後，阿根廷總統今天任命經濟學家巴塔基斯（Silvina Batakis）接任經濟部長。

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總統發言人在推特（Twitter）宣布，總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）任命現年53歲的巴塔基斯為經濟部長，她是「着名的經濟學家」，曾於2011年至2015年擔任布宜諾斯艾利斯省經濟廳長。

中間偏左派總統艾柏托．費南德茲今天一整天都在磋商，以尋找古茲曼的替代人選。先前古茲曼的主要任務是與國際貨幣基金（IMF）重新談判440億美元債務；阿根廷堅稱無力償還這筆債 。

巴塔基斯的任命，似乎是副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Kirchner）一派在中間偏左聯盟中勢力增強的訊號。

克莉絲蒂娜在2003年至2007年期間，為當時總統基西納（Nestor Kirchner）的第一夫人，她本人也在2007年至2015年擔任總統。

巴塔基斯則在布宜諾斯艾利斯省長希歐里 （Daniel Scioli）任內擔任經濟廳長。布省人口有1500萬人。

而希歐里曾是前總統基西納的副總統，與總統夫人克莉絲蒂娜．費南德茲關係親近。

巴塔基斯上任後，除了要執行對國際貨幣基金的協議外，還要對抗阿根廷的長期通膨。阿根廷先前承諾IMF要控制通膨並縮減預算赤字，從2021年赤字佔GDP的3%，在2025年之前達到財政收支平衡。

農業強國阿根廷多年來一直處於經濟危機之中，過去12個月的通貨膨脹率超過60%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

© 2022 AFP