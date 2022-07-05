保加利亞驅逐外交人員 俄警告將有所回應

（法新社莫斯科4日電） 保加利亞6月底宣布驅逐70位俄羅斯外交官，俄國外交部今天表示將有所回應，並警告回應範圍可能廣及整個歐洲聯盟（EU）。

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俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在聲明中說：「索菲亞當局無理裁減我們在保加利亞的外交人員，這種政治化的決定，肯定不會沒有雙向回應。」

沙卡洛娃表示，保加利亞的驅逐「遠遠超出外交做法」，她敦促索菲亞當局和歐盟「反思作為外交關係基礎的互惠原則」。

沙卡洛娃還說：「歐盟應該明白，成員國輕率支持反俄行動，會把承擔後果的責任丟給整個歐盟，包括從我們採取報復措施的角度來看。」

保加利亞拒絕撤銷驅逐70位俄羅斯外交人員的決定後，俄國駐索菲亞大使1日考慮關閉俄羅斯駐保加利亞大使館。

對於作為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，但傳統上與俄羅斯關係密切的保加利亞來說，這樣的驅逐人數前所未見。

索菲亞當局說，這些外交人員違反保加利亞利益。

歐盟則「對俄羅斯無理威脅與保加利亞斷絕外交關係表示遺憾」，稱該措施「不相稱」。

俄國2月24日對烏克蘭發動軍事行動後，許多歐洲國家驅逐了俄羅斯外交官，俄方也以類似措施回應。

© 2022 AFP