國際會議提烏克蘭重建原則 首重透明度和防貪

（法新社瑞士盧加諾5日電） 數十個國家今天承諾，支持烏克蘭完成可望是漫長且昂貴的重建工作；並一致認為，烏克蘭必須推動廣泛改革，以提高透明度並打擊貪污。

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全球大約40國領導人在瑞士南部盧加諾市（Lugano）完成為期2天的「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference），並簽署盧加諾宣言（Lugano Declaration），提出一套重建原則。

與烏克蘭一同主持這次會議的瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）將此宣言譽為「在烏克蘭漫長重建道路上邁出的重大第一步」。

與會各國商定，原則之一是，重建方式須由烏克蘭自己決定。

在數千億美元援助款流向烏克蘭的情況下，外界對烏國貪污猖獗的疑慮猶存，因此大力強調改革的必要性。

盧加諾會議提出的原則強調，「重建過程必須有助於加速、深化、擴大和實現烏克蘭的改革努力，並促進烏克蘭走向歐洲化的彈性」。

會議宣言說：「重建過程必須透明，必須對烏克蘭人民負責。」

會中提出的原則並包括，重建過程必須「包羅廣泛並確保性別平等，同時烏克蘭必須以『永續方式』重建」。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）昨天說明了烏國政府的階段性重建計畫，首先關注戰爭受害者的迫切需求，接着將挹注比較長期的重建計畫，以使烏克蘭走向歐洲化、環保化和數位化。

© 2022 AFP