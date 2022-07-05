拜登國慶演說 信心喊話籲團結

（法新社華盛頓4日電） 美國芝加哥郊區國慶遊行今天發生大規模槍擊事件，讓獨立紀念日慶典蒙上陰影。總統拜登在演說中試圖信心喊話，呼籲國人團結。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在白宮的演說中表示，他相信美國能度過「令人不安」的時期。

他表示：「經濟正在成長，但並非沒有痛苦。自由受到攻擊，在國內外都受到攻擊。近日，有理由認為這個國家正在倒退、自由已走下坡，我們認為受到保護的權利不復存在。」

拜登是指最高法院近來一連串裁定，包括推翻近50年墮胎權的憲法保障、為希望在公共場合擁槍的族群擴大槍枝權利，以及限制政府對抗氣候變遷的能力。

他還說：「我知道這會令人精疲力竭、令人不安，但今晚，我希望讓大家知道，我們將度過這一切。」

拜登在演說中僅略提上午發生在伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）的槍擊事件。據報槍手從屋頂向觀看遊行的群眾開火，釀成6死36傷。

拜登稍早已發聲明譴責這起「無謂的」暴力行為，矢言繼續對抗美國槍枝暴力泛濫情況。

根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，美國今年發生至少309起大規模槍擊事件。這個非營利研究組織將大規模槍擊定義為不含槍手、4人以上中彈或遇害。

© 2022 AFP